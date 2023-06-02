Директор воронежской фирмы присвоил 68 миллионов

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронеже завершилось расследование уголовного дела по статье «Присвоение или растрата» в отношении 54-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, будучи генеральным директором коммерческой фирмы, специализирующейся на добыче ископаемых и производстве стройматериалов, обвиняемый вносил недостоверные сведения в документацию фирмы. Таким образом мужчина на протяжении нескольких лет оформлял фиктивные сделки якобы на приобретение товара и сырья и оказания различных услуг, перечисляя оплату за них на свой счет. Причиненный учредителям фирмы ущерб составил более 68 миллионов рублей.

Материалы дела направлены в Коминтерновский районный суд города Воронежа для рассмотрения по существу. Тем временем фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.