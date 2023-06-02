Под Воронежем осудили рецидивиста за попытку кражи партии сыра на 1 млн рублей

Только освободился и снова в тюрьму! Суд отправил на 2 года и 3 месяца в колонию строгого режима 30-летнего жителя Воронежской области. Его признали виновным в попытке мошенничества в особо крупном размере в составе преступной группы по предварительному сговору.

Мужчина освободился из мест лишения свободы в сентябре 2022 года и из-за нехватки денег решил заработать незаконным способом. Знакомые ему сообщили маршрут передвижения, место загрузки и разгрузки крупной партии товара на сумму более 1 млн рублей, принадлежащего Калачеевскому сырзаводу и предназначавшейся для поставки заказчику. Зная, что груз уже оплачен, используя поддельный паспорт, мужчина прибыл на территорию завода под видом водителя, который должен перевезти товар. Во время подписания сопроводительных документов после загрузки машины злоумышленник стал нервничать и это показалось подозрительным работникам завода. В итоге сотрудники службы безопасности предприятия запросили от контрагента фотографию водителя, который должен получить груз. Снимок не совпал с физиономией.

Поскольку ранее обвиняемый был с 2014 по 2022 год неоднократно судим за хищения чужого имущества, в том числе с применением насилия и использованием оружия, суд усмотрел в действиях мужчины опасный рецидив и отправил его в колонию строгого режима на два года и три месяца.