В Воронежской области матери троих детей не хотели выплачивать материнский капитал

В прокуратуру пожаловалась жительница Хохольского района, что имея троих детей, не может получить материнский капитал.

- В мае 2022 года женщина обратилась в районный отдел соцзащиты с заявлением о назначении ей денежной выплаты. Однако в выдаче сертификата на региональный материнский капитал ей было отказано, по причине того, что не подтвержден факт проживания на территории Воронежской области более одного года. Прокуратура направила в суд заявление и необходимые материалы об установлении факта проживания женщины на территории Воронежской области. Заявление судом удовлетворено. После вступления решения суда в законную силу женщина сможет получить положенные ей выплаты, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.