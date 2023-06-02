Участники СВО передали воронежским школьникам благодарность за поддержку

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В День защиты детей глава Ленинского района Сергей Ситников вручил учащимся и педагогам 13-й школы благодарность от командования Росгвардии

На торжественной линейке, посвященной открытию пришкольного летнего лагеря в школе № 13 Сергей Ситников зачитал благодарственное письмо Начальника Временного Органа Управления Росгвардии по Луганской Народной Республике генерал-майора Эльхана Нагиева за поддержку сотрудников, выполняющих боевые задачи специальной военной операции.

В письме, обращенном к учащимся и педагогам школы говорится:

"Здравствуйте, дорогие друзья! Получили ваши письма.

Каждому бойцу нашего подразделения досталось письмо из вашей школы. Спасибо вам большое за добрые душевные слова и пожелания.

В сложной и непредсказуемой обстановке, в которой приходится нам сейчас работать, особенно важно осознавать, что на родной земле нас ждут, поддерживают и любят все, и семья, и совсем не знакомые люди. Особенно такие смелые девчонки и мальчишки, как вы!

С вашей поддержкой крепнет и наша уверенность в правом деле, которое доверено нам. В свою очередь заверяем вас, что безусловно выполним задание, порученное Родиной с честью и достоинством, сохраним мир и спокойствие наших земляков и всей России!

С уважением и взаимным пожеланием всего самого доброго вам и вашим близким, солдаты и офицеры Росгвардии."

Напомним, воронежские школьники весь учебный год активно поддерживали участников специальной военной операции: собирали для них гуманитарную помощь, собственными руками изготавливали предметы быта и даже элементы боевой защиты, писали письма.