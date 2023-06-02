Жительница Воронежа после звонка "из банка" взяла кредит и отправила мошенникам 730 тыс рублей

1 июня 13 жителей Воронежской области написали заявления в полицию на действия дистанционных мошенников. В общей сложности потерпевшие лишились более 3,5 млн рублей.

35-летней жительнице Воронежа позвонил «сотрудник банка» и напугал, что злоумышленники взломали ее личный кабинет на госуслугах, получили доступ к персональным данным и сейчас пытаются оформить на нее кредит. Собеседник убедил женщину в необходимости успеть оформить кредит быстрее аферистов, тем самым исчерпав кредитный потенциал, чтобы мошенникам уже не удалось его взять, а деньги перевести на специализированный банковский счет. Введенная в заблуждение женщина поверила звонившему, сходила в банк, взяла кредит более 730 тысяч рублей и перевела средства на реквизиты, которые ей указал мошенник.