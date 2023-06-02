В Воронежской области сократилось число пациентов с алкоголизмом

Лечение зависимости долгий и непростой процесс. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 29 тысяч жителей Воронежской области находятся на диспансерном наблюдении из-за алкогольной зависимости. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Основная масса пациентов – люди в возрасте от 25 до 37 лет. Большая часть имеем среднее техническое образование. Среди наблюдающихся преобладает мужское население, женщины составляют четверть больных.

Как проходит лечение?

За пять лет в регионе число пациентов с алкоголизмом снизилось. В 2018-м таковых было 30511, по итогам прошлого года – 29361. Сокращение незначительное. Однако нужно понимать, что лечение зависимости это непростой процесс и небыстрый.

Первый этап активного медицинского вмешательства психиатра-нарколога длится от нескольких дней до трех недель. Затем следует продолжительный период медико-социальной реабилитации. Он может занимать до двух лет.

– Срок лечения алкоголизма всегда индивидуальный. Он зависит от многих факторов, которые иногда меняются в ходе терапии и реабилитации. Даже если человек отказался от спиртного, успешно прошел лечение и сохраняет трезвость, существует риск, что он «сорвется». Чем больше времени человек, страдающий алкоголизмом, находится в состоянии полной трезвости, тем ниже риск рецидива. Первые месяцы трезвости требуют особенно внимательного контроля за состоянием пациента, – пояснили в облздраве.

Почему становятся алкоголиком?

Медики отмечают, что формирование алкогольной зависимости обуславливается совокупностью трех видов факторов: социальными, биологическими и психологическими.

К первой группе относятся: низкий уровень образования и материального обеспечения, а также питейные обычаи и традиции, по которым дружеские встречи, празднества и торжества, как правило, сопровождаются употреблением спиртного.

Биологические факторы – это наследственная предрасположенность (до 30% детей, чьи родители злоупотребляли алкоголем, могут пойти по тому же пути), нервные и психические расстройства в детстве, преобладание процессов возбуждения над процессами торможения.

И наконец, третья группа – психологические причины. Сюда входят: поиск удовольствия и эйфории, неуверенность в себе, раздражительность, тревожность, низкая способность к социальной адаптации и противостоянию стрессам.

Какая профилактика возможна?

Профилактика алкоголизма, которую проводит медицинское сообщество Воронежской области, включает в себя несколько направлений. В первую очередь, специалисты проводят различные мероприятия для молодежи. Они помогают не допустить появления тяги к спиртному у подростков, формируют с раннего возраста мотивацию к здоровому образу жизни.

Объектом вторичной профилактики становятся люди, уже имеющие первые признаки алкогольной зависимости. Здесь задача медиков – не допустить перехода заболевания в тяжелую форму, когда употребление спиртного становится не удовольствием, а жизненной потребностью.

Третье направление профилактики обращено на пациентов, которые борются с алкоголизмом или уже отказались от спиртного. Усилия направляются на предотвращение рецидивов и социализацию: бывший алкоголик всегда нуждается в помощи.

Специалисты напоминают: любые спиртные напитки, включая вино и пиво, могут вызвать зависимость. Пивной алкоголизм выделяют как одну из тяжелых форм психологического заболевания и трудно поддающийся лечению вариант физиологической проблемы. Подобные напитки доступны и легки в употреблении из-за невысокого градуса. Однако необходимо помнить, что систематическое прием любого спиртного вызывает ту или иную форму зависимости.

Подробнее об оказании помощи можно узнать по телефонам областного наркодиспансера: 8-(473) -249-71-24; 8-(473) -249 - 06 -74. Также можно обратиться в кабинет врача психиатра-нарколога своей районной больницы.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».