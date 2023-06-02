В Воронежской области подготовили 71 пляж

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К началу купального сезона ГУ МЧС России по Воронежской области опубликовало список официальных пляжей. Воронежцы могут отдохнуть на 71 объекте по следующим адресам:

- Воронеж, санаторий имени Горького,

- Воронеж, пляж Боровое, улица Пляжная, 1в,

- Воронеж, улица Изыскателей, пляж «Пески»,

- Воронеж, поселок Репное, пансионат,

- Семилукский район, село Малая Верейка, улица Колхозная,26б,

- Панинский район, поселок Панино,

- Хохольский пляж «Пятачок», река Девица – 0,4 км Северо-восточнее мостового переезда автодороги Луганского направления,

- Хохольский пляж «Казенный мост», река Девица – левый берег вниз по течению, 150 м от а\д Курск – Репьевка,

- Хохольский пляж на пруду без названия, Северо-западная окраина, поселок Хохольский,

- Таловский район, Нижняя Каменка, пруд Каменная балка, пляж «Пирс»,

- Острогожский район, пляж «Городской», река Тихая сосна в Острогожске,

- Рамонский район, село Чистая поляна, улица Октябрьская, пляж «Школьный»,

- Рамонь, улица Чапаева, 66а,

- Рамонский район, село Чертовицы, улица Набережная, 1а,

- Рамонь, улица Победы, 13/1, пляж «РИО»,

- Рамонский район, пляж «Лимпопо», улица Валерии, 1а, деревня Ивницы,

- Бобровский район, село Верхний Икорец, улица Набережная, 16а, пляж «Икорецкий»,

- Бобровский район, село Коршево, улица Набережная, 45е,

- Бобровский район, село Мечетка, улица Прибитюжная, 33,

- Бобровский район, село Семено-Александровка, улица Красный Лог, 83,

- Бобровский район, село Сухая Березовка,

- Бобровский район, село Чесменка, улица Конезаводская, 20,

- Бобровский район, село Шестаково, улица Набережная, 21б,

- Бобровский район, село Шишовка, улица 40 лет Октября, 88г,

- Лискинский район, Северо-восточная часть, село Средний Икорец у реки Икорец,

- Лиски, улица Большая Донецкая, 223, озеро Богатое, пляж «Военка»,

- Лиски, пляж «Радон», ул. Коминтерна, 61/1,

- Лискинский район, санаторий имени Цурюпы,

- Лиски, севернее села Масловка, хутор Солонцы,

- Каменский район, пруд «Любчино» в 1,7 км от села Сончино,

- Поселок Каменка, южная часть в 750 метрах от железнодорожного переезда, пляж «Каменский»,

- Бобров, пляж «Заводской», улица Речная, 27,

- Бобров, пляж «Уголок», улица Турбина,

- село Петропавловка, улица Свердлова, 1, река Толучеевка, пляж «Песчаный»,

- Новая Усмань, улица Песоцкая, район «Березки»,

- Пляж «Отрадное» в Новой Усмани,

- Новая Усмань, улица Левобережная, район «Березки 2»,

- Село Каширское,

- Репьевка, село Россошь, переулок Центральный, 25д,

- Репьевка, село Прилепы, улица Набережная, 17щ,

- Верхнехавский район, поселок НИИОХ,

- Бутурлиновка, село Отрадное, пруд «Мутный»,

- Россошь, пляж «Солнышко», улица Январская ,29л,

- Россошь, пляж «Пески», улица Большевик, 1л,

- Россошь, пляж «Золотая Рыбка», улица Пролетарская, 40л,

- Калач, улица Селянская, река Подгорная (Толучеевка), пляж «Селянский»,

- Калач, Спортивная пляж у реки Подгорная (Толучеевка),

- Калач, хутор Залесный, пляж «Лисунов» 2 600 м северо-западнее жилого дома № 1 по ул.Центральной,

- Верхний Мамон, река Дон, пляж «Старый центр»,

- Верхний Мамон, река Дон, пляж «Вязоватовский»,

- Верхний Мамон, река Дон, пляж «Новый Центр»,

- Верхний Мамон, пляж «Садовый», пруд «Китай», село Мамоновка, улица Садовая,

- Ольховатка, поселок Большие Базы, поселок Стадион, 18, река Черная Калитва,

- Кантемировка, село Титаревка, пляж «Титаревский», пруд на балке «Криуловка-Федоровка»,

- Кантемировка, улица Калинина, 108, пляж «Кантемировский»,

- Богучар, улица 25 Октября, 1а, Левый берег реки Богучарка,

- Нижнедевицк,

- Репьевский район, село Усть Муравлянка, Скорницкого,

- Терновский район, село Братки, пляж реки Савала,

- Терновский район, село Русаново,

- Воробьевка, пляж на реке Толучеевка,

- Павловск, улица Пристань, 6а, пляж «Центральный»,

- Поворино, село Рождественское,

- Поворино, село Пески, река Хопер,

- Анна, село Садовое,

- Новохоперск, поселок Рабочий,

- Новохоперск;

- Борисоглебск, пляж «Песочки»,

- Анна, пляж «Затон», река Битюг, ДОЛ «Восход»,

- Борисоглебск, пляж железнодорожного моста в 1294 метрах от дома №2 по улице Рябушкина,

- Анна, село Бродовое, улица Набережная, 19.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в Воронеже санитарные врачи обнаружили на четырех пляжах превышение норм по кишечной палочке в 240 раз