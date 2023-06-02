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НовостиЗвезды2 июня 2023 9:38

Дворец Ольденбургских пригласил воронежцев на выставку в фельдшерском доме

Новая экспозиция посвящена жителям Рамони и великой княгине Ольге Александровне
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото из архива Дворцового комплекса Ольденбургских.

фото из архива Дворцового комплекса Ольденбургских.

7 июня Дворцовый комплекс Ольденбургских открывает новую экспозицию. Она появится на постоянной основе в фельдшерском доме – единственном сохранившемся здании комплекса рамонской лечебницы, построенном во 2-й половине XIX века.

Экспозиция «Краски жизни» позволит взглянуть на будни и праздники села Рамонь и его жителей начала ХХ века глазами великой княгини Ольги Александровны. Именно ей посвящен новый выставочный проект музея.

- Отличительной особенностью проекта стало отсутствие экскурсовода – посредника между выставочным пространством и посетителями. Аудиоэкскурсия, дополненная народными песнями и звуками живой природы, будет сопровождать гостей во время пребывания. Кроме того, новая экспозиция содержит интерактивные включения, позволяющие посетителям активно взаимодействовать с музейным пространством, - сообщили во дворце Ольденбургских.