Дворец Ольденбургских пригласил воронежцев на выставку в фельдшерском доме

фото из архива Дворцового комплекса Ольденбургских.

7 июня Дворцовый комплекс Ольденбургских открывает новую экспозицию. Она появится на постоянной основе в фельдшерском доме – единственном сохранившемся здании комплекса рамонской лечебницы, построенном во 2-й половине XIX века.

Экспозиция «Краски жизни» позволит взглянуть на будни и праздники села Рамонь и его жителей начала ХХ века глазами великой княгини Ольги Александровны. Именно ей посвящен новый выставочный проект музея.

- Отличительной особенностью проекта стало отсутствие экскурсовода – посредника между выставочным пространством и посетителями. Аудиоэкскурсия, дополненная народными песнями и звуками живой природы, будет сопровождать гостей во время пребывания. Кроме того, новая экспозиция содержит интерактивные включения, позволяющие посетителям активно взаимодействовать с музейным пространством, - сообщили во дворце Ольденбургских.