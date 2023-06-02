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НовостиОбщество2 июня 2023 9:26

В Воронеже победителям конкурса «Полицейский Дядя Степа» показали бесплатно два спектакля

В конкурсе участвовали около 60 поделок
Ярослав ИВАНОВ
Награждение победителей, фото 36.мвд.рф

Награждение победителей, фото 36.мвд.рф

Около 60 работ прислали юные воронежцы со всей области на региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Ребята от 6 до 14 лет сделали поделки, посвященные сотрудникам правопорядка, в самых разных техниках, причем некоторые – коллективно. 1 июня, в День защиты детей, на площадке у ТЮЗа директор театра Андрей Васильев и начальник культурного центра главка Галина Зенюкова наградили 10 победителей.

- По каждой игрушке было видно - юные авторы очень старались. Жюри, в состав которого вошли члены Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области, было сложно определить победителей, - сообщили в главке. – Кроме дипломов каждый из участников получил абонемент на бесплатное посещение ТЮЗа до конца года. Директор театра Андрей Васильев выступил с предложением организовать отдельное посещение театра для детей-победителей из дома-интерната с приглашением всех одноклассников авторов лучших поделок.

После церемонии награждения ребята посмотрели два спектакля - «Старшая группа «Б» и «Три истории про время».