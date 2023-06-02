Воронежские спортсменки завоевала серебро и бронзу на этапе Кубка России по стендовой стрельбе

Пьедестал в трапе стал на две трети воронежским. Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже проходит третий этап Кубка России по стендовой стрельбе. На них соревнуются в меткости 129 человек. Среди них три заслуженных мастера спорта и десять мастеров спорта международного класса.

У воронежской сборной в родных стенах есть уже первые успехи. Серафима Тарасенко заняла второе место, а Александра Галина стала третьей в соревнованиях в упражнении трап. Победила липецкая спортсменка Ксения Стёпина.

Серафима Тарасенко тренируется под руководством Максима Косарева, Александра Галина – под руководством Евгении Мочаловой.

Справка «КП»

Соревнования по трапу проходят на специально оборудованных площадках. Их участники располагаются на пяти стрелковых номерах (специально обозначенных местах, расположенных в линию). Стрельба идет по мишеням. Они вылетают поочередно из 15 метательных машинок, установленных в траншее под площадкой на расстоянии 15 метров от каждого участника соревнований.