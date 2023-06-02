Жительница Воронежской области продавала фиктивные техосмотры по 500 рублей

Новоусманский суд приговорил жительницу Воронежской области к штрафу за неправомерный доступ к компьютерной информации. Говоря простыми словами, 36-летняя дама зарабатывала на фиктивных техосмотрах.

С 2016 года по 2019 год женщина, незаконно имея доступ к единой автоматизированной системе технического осмотра транспортных средств в интернете, вносила в нее сведения о прохождении техосмотра автомобилей своих знакомых. Недорого - всего за 500 рублей.

На суде женщина признала вину. Ее приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Воронежской области.