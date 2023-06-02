Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июня 2023 7:44

Жительница Воронежской области продавала фиктивные техосмотры по 500 рублей

Женщина вносила в базу фиктивные сведения
Ярослав ИВАНОВ

Новоусманский суд приговорил жительницу Воронежской области к штрафу за неправомерный доступ к компьютерной информации. Говоря простыми словами, 36-летняя дама зарабатывала на фиктивных техосмотрах.

С 2016 года по 2019 год женщина, незаконно имея доступ к единой автоматизированной системе технического осмотра транспортных средств в интернете, вносила в нее сведения о прохождении техосмотра автомобилей своих знакомых. Недорого - всего за 500 рублей.

На суде женщина признала вину. Ее приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Воронежской области.