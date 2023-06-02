В Воронеже прошла образовательная акция для детей

На железнодорожном вокзале «Воронеж-1» пассажирам и посетителям с детьми рассказывали об основах финансовой безопасности и способах защиты от мошенников. Волонтеры акции также раздавали красочные материалы с советами о том, как обезопасить себя и своего ребенка в информационном пространстве.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Сегодня в День защиты детей мы провели акцию, которая направлена на повышение финансовой грамотности и кибербезопасности. Мы хотим еще раз обратить внимание родителей и их детей на то, что безопасность каждого из нас зависит от нашего собственного ответственного отношения: будь это реальная жизнь или киберпространство. Очень важно, чтобы наши дети были обучены и грамотны в своих действиях, а также максимально защищены от возможных действий злоумышленников».

Тематические мероприятия и уроки финансовой грамотности – постоянная составляющая работы банка с жителями региона. Их участниками становятся малыши дошкольного возраста, школьники, студенты, взрослое население и пенсионеры.