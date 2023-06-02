В Воронеже на выходных придет гроза

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3 июня в Воронеже ожидается гроза, об этом предупредили синоптики местного гидрометцентра. Днем в субботу прогнозируют до +25-27°. Будет дуть северо-западный ветер 6-11 метров в секунду. Осадки к воскресенью остудят воздух и 4 июня ожидается дневная температура до +19.

Ну а сегодня, в пятницу, 2 июня, в Воронеже переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура днем ожидается до 24-26°.

Чем заняться в выходные смотрите в нашем материале Выходные в Воронеже: танцы на песке, венок на воде, пионы в саду