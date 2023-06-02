Воронежский драмтеатр готовит премьеру «Дон Кихот»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 июня Воронежский драмтеатр покажет премьеру. Гениальный роман Мигеля де Сервантеса в инсценировке Михаила Булгакова пригласили ставить режиссера Глеба Черепанова - лауреата Премии Олега Табакова «За успешный режиссерский дебют на сцене МХТ имени Чехова» (2014), победителя конкурса Мариинского театра для молодых оперных режиссеров (2016).

Начитавшись рыцарских романов, обедневший дворянин Алонсо Кихано берет новое имя и провозглашает себя рыцарем, сражающимся ради чести и справедливости. Его ждет много всего: и радость, и горе, и триумф, и разочарование.

- Постановка станет мультижанровым явлением, включив в себя и трагедию, и мюзикл, и даже некоторые элементы цирка. Каждая из сцен будет представлена в своем театральном жанре, хотя при этом общий жанр постановки можно обозначить как трагикомедию. Кроме того, это еще и очень музыкальная постановка: актеры будут танцевать и петь, аккомпанируя себе, – отметил режиссер.

Спектакль покажут в 18.00 на Большой сцене театра.