Воронежские автоинспекторы будут ловить пьяных водителей в ночь с 1 на 2 июня 2023

За повторное управление в состоянии опьянения нарушителю грозит лишение свободы сроком до двух лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предстоящей ночью, с 1 на 2 июня, на дорогах Воронежа пройдет профилактическое мероприятие. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Стражи порядка устроят массовую проверку водителей на предмет пьянства за рулем. Вторая задача – выявление и пресечение уличных преступлений.

Напомним, что за управление машиной в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения в соответствии со статьей 264.1 УК РФ «светят» более серьезные санкции – штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до двух лет или лишение свободы сроком до двух лет.

Кстати, у жителей областного центра есть возможность в онлайн формате сообщать о нарушениях ПДД. Сделать это можно по телефону 112 или написав сообщение в чат-бот, перейдя по ссылке: @Bespredelu_net36_bot.