Книжная ярмарка в Воронеже пройдет с 10 по 12 июня 2023

Фото со страницы Платоновского фестиваля в VK.

С 10 по 12 июня в Воронеже в рамках Платоновского фестиваля искусств пройдет Книжная ярмарка. Информация об этом сегодня, 1 июня, появилась на странице фестиваля в VK. На Советской площади будут представлены книги 160 издательств Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов.

– На Книжной ярмарке традиционно будут представлены издания современной и классической прозы и поэзии, детская литература, мемуары, книги по психологии, философии, социологии и искусству, – уточнили организаторы.

В день открытия, 10 июня, ярмарка будет работать с 12:00 до 20:00, 11 июня – с 10:00 до 20:00,12 июня – с 10:00 до18:00. В дни ярмарки на Советской площади появится Детский шатер, где для юных читателей будут проводить тематические мастер-классы, выставки и викторины, презентации книг.