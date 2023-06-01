В 2023-м году в Воронежской области больше родилось мальчиков, чем девочек

Фото со страницы Воронежстат в VK.

В нынешнем году в нашем регионе 51,4% от общей численности новорожденных составляют мальчики, а девочки – 48,6%. Эта информация опубликована сегодня, 1 июня, на сайте Воронежстата.

В 2022 году в области родилось 17 215 малышей, что на 7,3% меньше, чем в 2021 году. В том числе 180 пар близнецов и одна тройня. На 100 родившихся девочек приходилось 109 мальчиков. Тем временем, доля первенцев возросла на 2,1% по сравнению с 2021 годом и составила 41,8%. Но вот доля вторых и последующих детей снизилась. В 2021 году она была 60,3%, а в 2022 – 58,2%.