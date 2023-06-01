В Воронеже ужесточили наказание осужденному за смерть младенца на пляже

К трагедии привели оставленные в замке зажигания ключи. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 1 июня, Воронежский областной суд изменил дополнительное наказание водителю, по вине которого погиб 10-месячный малыш на пляже в Чертовицах. Мужчине запретили управлять машиной не два года, как ранее, а три.

- Но основной приговор воронежцу оставили без изменений - четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили «КП» в пресс-службе Воронежского областного суда.

Напомним, что автомобилиста признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Трагедия произошла вечером 21 августа 2021 года. Около 19:30 компания людей отдыхала у реки, рядом стояла машина «Форд Фокус». В какой-то момент иномарка начала движение и наехала на 10-месячного малыша с папой. Мужчина выжил, а ребенок скончался на месте. Водитель «Форда» свою вину не признал.

Тем не менее, суд счел доказательства достаточными для вынесения ему приговора. Сторона защиты заявила, что не согласна с решением суда и планирует его обжаловать. Тем временем, прокуратура требовала увеличить срок пребывания в колонии до 4,5 лет. Но суд оставил основное наказание без изменений, лишь чуточку ужесточив дополнительное.