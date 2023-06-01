Житель Воронежа за 100 тысяч рублей сжег чужой внедорожник

Теперь заказчику аферы грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Воронежу обнаружили мошенничество в сфере страхования. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. По предварительным данным, злоумышленник в вечернее время подъехал к лесному массиву и отправился на пробежку, оставив машину в зоне действия камер видеонаблюдения. Спустя некоторое время на место прибыл его знакомый, облил машину горючей жидкостью, поджег и скрылся. В итоге автомобиль был полностью уничтожен.

Владелец заявил об умышленном поджоге, полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Подозреваемый получил соответствующие документы и обратился страховую компанию с заявлением о выплате денежной компенсации. Хотя было принято решение о возмещении ущерба в размере 8,3 миллиона рублей, получить эти деньги аферист не смог. Когда стражи порядка докопались до истины, бизнесмен признался, что сам спланировал уничтожение имущества, заплатив исполнителю сто тысяч. Теперь в соответствии со статьями 30 и 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования» заказчику поджога грозит до десяти лет тюрьмы.