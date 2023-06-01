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НовостиПроисшествия1 июня 2023 14:56

Житель Воронежа за 100 тысяч рублей сжег чужой внедорожник

Его об этом попросил владелец машины
Алексей СЕРГУНИН
Теперь заказчику аферы грозит до десяти лет тюрьмы.

Теперь заказчику аферы грозит до десяти лет тюрьмы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Воронежу обнаружили мошенничество в сфере страхования. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. По предварительным данным, злоумышленник в вечернее время подъехал к лесному массиву и отправился на пробежку, оставив машину в зоне действия камер видеонаблюдения. Спустя некоторое время на место прибыл его знакомый, облил машину горючей жидкостью, поджег и скрылся. В итоге автомобиль был полностью уничтожен.

Владелец заявил об умышленном поджоге, полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Подозреваемый получил соответствующие документы и обратился страховую компанию с заявлением о выплате денежной компенсации. Хотя было принято решение о возмещении ущерба в размере 8,3 миллиона рублей, получить эти деньги аферист не смог. Когда стражи порядка докопались до истины, бизнесмен признался, что сам спланировал уничтожение имущества, заплатив исполнителю сто тысяч. Теперь в соответствии со статьями 30 и 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования» заказчику поджога грозит до десяти лет тюрьмы.