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НовостиПроисшествия1 июня 2023 14:20

Сотрудника воронежской ГИБДД подозревают во взяточничестве

Если его вина подтвердится, пострадают и вышестоящие коллеги
Алексей СЕРГУНИН
Александр Чураков получил от предпринимателя через посредников незаконное денежное вознаграждение в размере более 130 тысяч рублей.

Александр Чураков получил от предпринимателя через посредников незаконное денежное вознаграждение в размере более 130 тысяч рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По предварительным данным, в период с апреля 2019 года по февраль 2022 года сотрудник ГИБДД получил от предпринимателя через посредников незаконное денежное вознаграждение в размере более 130 тысяч рублей. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе региональной полиции. Таким образом, стража порядка отблагодарили за выдачу свидетельств, которые позволяли перевозить опасные грузы.

По неофициальной информации, речь идет о майоре ГИБДД Александре Чуракове. Если его вина подтвердится, то страж порядка не только понесет наказание в соответствии с законом, но и будет уволен из органов внутренних дел. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственных начальников.