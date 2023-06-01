Воронежца оштрафовали на 40 тысяч рублей за уклонение от призыва

Парень должен был отправиться в армию в весенний призыв 2022 года. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Борисоглебский городской суд признал виновным 20-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 328 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Парень должен был отправиться в армию в весенний призыв 2022 года. Он должен был явиться в военкомат 10 июля, чтобы отправиться к месту службы. Но мужчина отказался от получения документа, не став его подписывать. Ситуация трижды повторилась и минувшей осенью. Уклонисту грозил штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Но он, по сути, отделался легким испугом – штрафом на 40 тысяч.