Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 13:07

Воронежца оштрафовали на 40 тысяч рублей за уклонение от призыва

Ему четыре раза вручали повестки, но он всякий раз их игнорировал
Алексей СЕРГУНИН
Парень должен был отправиться в армию в весенний призыв 2022 года.

Парень должен был отправиться в армию в весенний призыв 2022 года.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Борисоглебский городской суд признал виновным 20-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 328 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Парень должен был отправиться в армию в весенний призыв 2022 года. Он должен был явиться в военкомат 10 июля, чтобы отправиться к месту службы. Но мужчина отказался от получения документа, не став его подписывать. Ситуация трижды повторилась и минувшей осенью. Уклонисту грозил штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Но он, по сути, отделался легким испугом – штрафом на 40 тысяч.