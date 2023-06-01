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НовостиСпорт1 июня 2023 12:45

Спортсмен из Лисок Воронежской области выиграл международный турнир по вольной борьбе

Владислав Ванюшкин победил в весе 52 кг
Алексей СЕРГУНИН
Владислав Ванюшкин (в центре).

Владислав Ванюшкин (в центре).

В Пинске финишировал международный турнир по вольной борьбе. Участвовали около 200 спортсменов из Белоруссии, Казахстана и России. Представитель Лискинского района 14-летний Владислав Ванюшкин занял первое место в весовой категории 52 кг.

- Пока мы соревновались в Белоруссии, еще один спортсмен из Лисок 16-летний Данил Ляшенко занял первое место в областном турнире по вольной борьбе, который проходил в Старом Осколе Белгородской области. Данил провел четыре поединка и победил в каждом из них, - сообщил тренер юных воронежских спортсменов Андрей Клепинин.

Сейчас Ванюшкин и Ляшенко готовятся к сборам в Абхазии, которые пройдут с 20 июня по 1 июля.