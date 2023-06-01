22-летнего работника воронежской организации раздавили бетонные плиты

Неосторожность при разгрузке бетонных плит привела к трагедии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты региональной государственной инспекции труда завершили расследование трагического несчастного случая, который произошел с 22-летним подсобным рабочим воронежского ООО «Стекло и камень». На молодого человека рухнули бетонные плиты с кузова манипулятора, он погиб.

В ходе разбирательства выяснили, что железобетонные плиты перевозили в кузове «КамАЗа», плохо их закрепив. А с работником, который их разгружал, не проводили инструктаж по охране труда.

Виновники нарушений оштрафованы по административной статье. Не исключено, что они могут ответить и по уголовной.