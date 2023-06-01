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НовостиПроисшествия1 июня 2023 11:10

В Воронеже из-за незаконного сброса стоков погибли 159 дубов

Ущерб составил 42 миллиона рублей
Алексей СЕРГУНИН
Виновникам незаконного сброса стоков, которых до сих пор не нашли, грозит штраф от одного миллиона до 10 лет лишения свободы.

Виновникам незаконного сброса стоков, которых до сих пор не нашли, грозит штраф от одного миллиона до 10 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ в связи с уничтожением или повреждением лесных насаждений, повлекшим крупный ущерб. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры. Проверку провели сотрудники надзорного ведомства Рамонского района, отреагировав на жалобы местных жителей.

Жители областного центра сообщили, что неподалеку от аэропорта ведется незаконный сброс сточных вод, из-за чего гибнет лес. Сотрудники прокуратуры обнаружили на участке федеральных земель бетонное сооружение с выведенными трубами, откуда происходит сброс стоков на территорию леса.

В результате землю размыло на площади свыше 10 тысяч квадратных метров, в связи с чем погибли 159 дубов. Ущерб составил 42 миллиона рублей. Виновникам незаконного сброса стоков, которых до сих пор не нашли, грозит штраф до одного миллиона или до десяти лет лишения свободы.