В Воронеже из-за незаконного сброса стоков погибли 159 дубов

Виновникам незаконного сброса стоков, которых до сих пор не нашли, грозит штраф от одного миллиона до 10 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ в связи с уничтожением или повреждением лесных насаждений, повлекшим крупный ущерб. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры. Проверку провели сотрудники надзорного ведомства Рамонского района, отреагировав на жалобы местных жителей.

Жители областного центра сообщили, что неподалеку от аэропорта ведется незаконный сброс сточных вод, из-за чего гибнет лес. Сотрудники прокуратуры обнаружили на участке федеральных земель бетонное сооружение с выведенными трубами, откуда происходит сброс стоков на территорию леса.

В результате землю размыло на площади свыше 10 тысяч квадратных метров, в связи с чем погибли 159 дубов. Ущерб составил 42 миллиона рублей. Виновникам незаконного сброса стоков, которых до сих пор не нашли, грозит штраф до одного миллиона или до десяти лет лишения свободы.