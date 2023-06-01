Футболист воронежского «Факела» и сборной России забил победный гол в ворота бразильского «Коринтианса»

Андрей Ивлев. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В Бразилии проходит Кубок БРИКС по футболу. Цвета сборной России (до 17 лет) защищает игрок «молодежки» воронежского «Факела» Андрей Ивлев. Накануне, 31 мая, его точный удар принес российской команде победу над бразильским «Коринтиансом» (2:1).

Это уже второй точный удар Ивлева на турнире. 29 мая он забил гол в ворота местного «Насьоналя» (7:0). Наша национальная сборная выиграла все три поединка на групповом этапе (в стартовой встрече был побежден «Фламенго» - 2:0). Уже сегодня, 1 июня, россияне сыграют с «Сантосом». Напомним, что 16-летний атакующий полузащитник перешел из системы московского «Спартака» в молодежку «Факела» в феврале этого года.