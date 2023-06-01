В Воронеже синоптики дали прогноз погоды на июнь

Загорать пока холодновато, а вот отдыхать на скамеечке – в самый раз. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики сообщили предварительный прогноз погоды на июнь. В целом первый месяц лета на этот раз пройдет без аномалий.

- Среднесуточная температура июня будет 19,5 градусов. Это чуть теплее нормы. Всего на 0,4 градуса. Первые десять дней июня будут достаточно прохладными. Днем температура не поднимется выше +24. Июнь будет чуть суше, чем обычно. Выпадет 55 миллиметров осадков, то есть 90% от нормы (61 мм), - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.

Главный синоптик Воронежской области также подвел погодные итоги мая:

- Последний месяц весны оказался холоднее нормы на 0.8 градуса. Дождей тоже было мало. Осадков выпало лишь 70 процентов от нормы. Впрочем, в целом весна была достаточно дождливой, недостатка влаги в почве не наблюдается. Кстати, и пожароопасность в нашем регионе сейчас невелика. Что не отменяет требований МЧС о запрете разведения костров на природе и на дачных участках без соблюдения норм безопасности.