Под Воронежем столкнулись «Тойота» и «пятерка», ранены две женщины

У «пятерки» разбито крыло и переднее стекло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 31 мая, в 19.15 в Хохольском районе на 23 километре дороги «Воронеж-Малышево-Гремячье» случилась авария. 20-летний воронежец, руливший автомобилем «Тойота Ленд Крузер», врезался в «пятерку», которой управлял 29-летний местный житель.

Последствия авария были печальными. Две пассажирки «пятерки», женщины 29 и 49 лет из Хохольского района, получили травмы, потребовавшие их госпитализации. Водители серьезно не пострадали.

У «Тойоты» помята дверь водителя. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства столкновения автомобилей. В частности, почему водитель «Тойоты» грубо нарушил правила.