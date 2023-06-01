В центре Воронежа водитель сбил насмерть пешехода на «зебре» и скрылся

Пешеход погиб на месте ДТП. Фото: телеграм-канал «Типичный Воронеж/Новости Воронежа».

В четверг, 1 июня, в 8.50 у дома № 43 на улице Ленина, неподалеку от здания педагогического университета, случилось смертельное ДТП. Водитель пока еще не установленной машины сбил мужчину, переходившего дорогу по «зебре» со светофором. И даже не остановился. А пешеход умер на месте ДТП.

- Личность погибшего мужчины устанавливают. Водителя, сбежавшего с места ДТП, разыскивают. Наши сотрудники устанавливают очевидцев для дальнейшего выяснения обстоятельств трагического происшествия, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, разыскивают также и водителя, утром сбившего в Новоусманском районе 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре».