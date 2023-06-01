Воронежцев приглашают послушать стихи в библиотеке

4 июня библиотека имени Никитина приглашает на творческий вечер Анатолия Степанова «Поэзия сегодня не в чести…».

Анатолий Степанов – поэт и прозаик, работает учителем математики в колледже. Состоит в литературном клубе «Современник». Был участником всероссийских поэтических конкурсов «Поэт года», «Наследие» (обладатель звезды «Наследие» III степени). За вклад в развитие современной русской литературы награжден медалью «Владимир Маяковский 125 лет».

Творчество Анатолия Степанова разнообразно: городская, пейзажная, любовная лирика, ироническая проза, рассказы о детях и дружбе. В феврале 2023 года вышел первый роман «Друзья из не дикого леса».

Встреча состоится 4 июня в 15.00 в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2), в лекционном зале четвертого этаж. 12+