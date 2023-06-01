В «РЖД» пустят туристический поезд из Санкт-Петербурга в Воронеж

Воронежцы и питерцы скоро будут ездить друг к другу еще чаще. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе Петербургского экономического форума состоялась презентация туристического поезда, который будет ездить по маршруту Санкт-Петербург-Воронеж. Состав будет заезжать в Рамонь, где расположен музейный комплекс «Дворец Ольденбургских».

Предположительно, поезд запустят уже в июле 2023 года. Его оборудуют современными техническими средствами, в частности, аудиогидом, транслирующим туристам информацию не только на русском, но и на китайском и английском языках.

Поезд станет полезным не только для туристов, но и для жителей Воронежа и Рамонского района, которые получат дополнительную возможность съездить в Северную столицу.

Напомним, с июля 2021 года из Воронежа в Рамонь ездит местный экскурсионный «Графский поезд».