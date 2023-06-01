В Воронеже начинаются бесплатные концерты в Кольцовском сквере

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Со 2 июня в Воронеже стартует ежегодный проект «Лето в Кольцовском сквере». Закрывшая сезон филармония подарит горожанам 11 бесплатных концертов под открытым небом.

Выступления будут проходить в июне еженедельно по пятницам и субботам, а также 12 и 22 июня. 2 июня воронежцы услышат мужской хор ART’o’dox.

Также в 2023 году проекте примут участие ансамбль народной песни и танца «Воронежские девчата» (3 июня), ансамбль «Воронежские солисты» (9 июня), Губернаторский эстрадно-духовой оркестр (12 и 30 июня), музыкально-литературный лекторий (16 и 17 июня), мужской хор ART’o’dox (22 июня), эстрадно-джазовый оркестр Big band (23 июня) и ансамбль казачьей песни «Держава» (24 июня).

Проект «Лето в Кольцовском сквере» существует с 2012 года. Программы проекта отличаются жанровым разнообразием, рассчитаны на публику всех возрастов. Бесплатные концерты в старейшем зеленом уголке Воронежа пользуются неизменным успехом у горожан.

Начало концертов в 17.00, вход свободный, 0+.