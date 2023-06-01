Вадим Кстенин и Владимир Ходырев поздравили Днём защиты детей

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Антуан де Сент-Экзюпери писал, что все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Напомнить нам о чудесной поре, о том, что чувствовали мы тогда, чего ждали от взрослых, как нуждается ребенок в заботе и внимании и призван День защиты детей.

Чудесный праздник знаменует начало лета и долгожданных каникул.

В этот день для ребят всегда проходит множество мероприятий, которые наполняют город детскими улыбками. Но это только крошечная часть того, что мы можем и должны дать нашим детям. Сегодня в городе строится все больше школ и детских садов, реализуется все больше программ общего и дополнительного образования. Но не менее важно окружить подрастающее поколение заботой и вниманием, дать возможность всесторонне развиваться, защитить ребенка от навязывания ложных ценностей и дать правильное воспитание.

Все это могут только родители.

Мы восхищаемся талантом наших ребят и трудом их родителей и наставников, гордимся каждой их победой – а их немало! И искренне преклоняемся перед теми, кто сегодня, находясь в зоне военной операции, защищает хрупкий мир детства наших юных поколений.