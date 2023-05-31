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НовостиОбщество31 мая 2023 17:23

В Воронеже вручили паспорта новым гражданам России

Церемония прошла в отделе полиции Ленинского района
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

В среду, 31 мая, в районном отделе полиции № 8 состоялась торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республик, вынужденно покинувшим постоянное место жительства. Сейчас мужчины и женщины со своими семьями проживают в пунктах временного размещения.

Документы новым гражданам вручил аместитель начальника ОП № 8 подполковник полиции Александр Моисеев.

- У жителей этих территорий появилась возможность стать гражданами России. В силу некоторых обстоятельств юридический процесс обретения нового гражданства происходит постепенно и зачастую в уникальных условиях. Органы государственной власти и местного самоуправления делают все необходимое, чтобы наши соотечественники чувствовали себя в Воронеже, как дома, - сказал глава управы Ленинского района Сергей Ситников, присутствовавший на вручении паспортов.