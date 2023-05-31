В Воронеже вручили паспорта новым гражданам России

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В среду, 31 мая, в районном отделе полиции № 8 состоялась торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республик, вынужденно покинувшим постоянное место жительства. Сейчас мужчины и женщины со своими семьями проживают в пунктах временного размещения.

Документы новым гражданам вручил аместитель начальника ОП № 8 подполковник полиции Александр Моисеев.

- У жителей этих территорий появилась возможность стать гражданами России. В силу некоторых обстоятельств юридический процесс обретения нового гражданства происходит постепенно и зачастую в уникальных условиях. Органы государственной власти и местного самоуправления делают все необходимое, чтобы наши соотечественники чувствовали себя в Воронеже, как дома, - сказал глава управы Ленинского района Сергей Ситников, присутствовавший на вручении паспортов.