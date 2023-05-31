В 2022-м почти полторы тысячи детей из Воронежской области получили высокотехнологичную медпомощь

Фото: департамент здравоохранения Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Высокотехнологичную медицинскую помощь детям в нашем регионе оказывают в трех учреждениях: областной больнице №1 и в областных детских больницах №1 и №2.

В прошлом году в ВОДКБ №1 за счет средств ОМС помогли 580 ребятам по профилям оториноларингология, онкология и неонатология. Еще 287 маленьких пациентов получили лечение по профилям онкология, педиатрия и хирургия за счет бюджетных средств.

На базе ОДКБ № 2 за 2022-й высокотехнологичную медицинскую помощь хирургического профиля оказали 229 детям. Из них за счет бюджетных средств - 136 пациентам, а за счет средств ОМС - 93.

В перинатальном центре областной больницы №1 в рамках обязательного медицинского страхования помогли 375 новорожденным. Неонатологи занимаются выхаживанием младенцев с экстремально низкой массой тела при рождении, проводят терапию для малышей с синдромом дыхательных расстройств, врожденной пневмонией, тяжелой церебральной патологией. Также специалисты перинатального центра создают оптимальные условия для поддержки жизненно необходимых функций и щадяще-развивающие условия внешней среды для маловесных детей.

КАПИТАЛЬНЫ РЕМОНТ И САМОХОДНЫЙ РЕНТГЕН-АППАРАТ

Оказание качественной медицинской помощи невозможно без современного оборудования. Как отмечают в департаменте здравоохранения Воронежской области, развитию материально-технической базы детских больниц уделяется большое внимание. Так, с 2021 по 2022 год в двух областных учреждениях провели ремонты. В ВОДКБ № 1 привели в порядок поликлинику за 27 миллионов рублей, сейчас продолжаются работы в первом корпусе больницы по улице Бурденко. На эти цели было выделено 138,4 миллиона. Также почти 55 миллионов потратили на капитальный ремонт ОДКБ № 2.

Обе больницы масштабно переоснащены современным оборудованием, включая КТ, МРТ, аппараты для УЗИ и рентген-диагностики, аппаратами для отделений реанимации и оперблоков. На обновление медицинского оборудования выделялось более 430 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году ввели в эксплуатацию новый корпус детской онкогематологии ВОДКБ № 1. Его стоимость - почти 2,5 млрд рублей. Особое внимание уделили современному оснащению: кровати с электро- и ручным приводом, роботизированные системы для перекладки пациентов, самоходный рентген-аппарат, лазерная установка для лечения сосудистых опухолей и другие аппараты.

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БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ МЛАДЕНЦЕВ ПРОШЛИ РАСШИРЕННЫЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ

С января 2023 года в Воронежской области, как и на всей территории Российской Федерации, проводится расширенный неонатальный скрининг. С его помощью можно выявить 34 заболевания обмена веществ, первичный иммунодефицит и спинальную мышечную атрофию. Исследование для детей, рожденных в нашем регионе, проводит Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России. За четыре месяца 2023 года области родился 5441 ребенок. Скрининг провели 5342 малышам. В группу риска вошли 57 новорождённых, которым провели подтверждающую диагностику. В результате у двух младенцев выявили заболевания. Эти дети наблюдаются врачами-специалистами и обеспечиваются необходимыми препаратами.

Жизненно важные лекарства получили и 86 детей Воронежской области с редкими заболеваниями. C апреля 2021-го вопросы обеспечения ребят с орфанными болезнями дорогостоящими препаратами решаются совместно с фондом «Круг добра». Их приобретают за счет средств федерального бюджета. Еще 19 пациентов ожидают поставки лекарств и медицинских изделий по одобренным «Кругом добра» заявкам регионального департамента здравоохранения.