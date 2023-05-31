В соцучреждениях Воронежской области обнаружили фальсифицированные мясную и молочную продукцию

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

В рамках мониторинга в 2023 году сотрудники Россельхознадзора отобрали 59 проб пищевой продукции в 26 бюджетных учреждениях Воронежской области. В восьми случаях эксперты установили несоответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза. Обнаружились факты фальсификации мясной и молочной продукции, а также наличие остатков лекарственного препарата в мясной продукции.

В черный список забраковки йогурт со вкусом персика и маракуйи, сметана, сыр. В сосисках выявили содержание манной крупы. Поскольку информация об этом не была указана на маркировке, это является признаком фальсификации.

Кроме того, в пробах сосисок обнаружили наличие остатков лекарственного препарата «динитрокарбанилид», который относится к кокцидиостатиков и применяется для профилактики и лечения кокцидиоза у домашней птицы, а также в качестве добавки в корма. Регулярное употребление в пищу такого мяса опасно для здоровья человека – даже небольшие дозы препарата вырабатывают невосприимчивость людей к антибиотикам, снижают иммунитет и провоцируют аллергические реакции.