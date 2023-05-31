В Воронеже за парковку на тротуаре оштрафовали водителя внедорожника

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

Поступившая в чат-бот Госавтоинспекции «Беспределу.нет36» информация о нарушении стала поводом для проведения проверки. Очевидец предоставил фотоматериал о парковке внедорожника на тротуаре у дома №1/15на улице Ворошилова 17 мая в 21.28.

Сотрудники Госавтоинспекции по госномеру выяснили данные нарушителя и составили на него протокол. Водителю выписали административный штраф в размере 1000 рублей.

В ведомстве напомнили, что если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом по телефону 112 или напишите сообщение в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области, перейдя по ссылке: @Bespredelu_net36_bot.