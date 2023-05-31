19 лет колонии получил житель Воронежской области, который заживо сжег жену и тещу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

31 мая Воронежский облсуд приговорил 68-летнего мужчину к 19 годам колонии строгого режима за убийство жены и беспомощной тещи с особой жестокостью, а также поджог дома.

Инцидент произошел в мае 2022 года. Пьяный житель Подгоренского района в состоянии опьянения из личной неприязни облил жену и престарелую тещу бензином, а потом поджег дом. 86-летняя пенсионерка, являющаяся инвалидом 2 группы, погибла сразу, супруга с ожогами смогла выбраться из дома, но скончалась в больнице. Огонь повредил дом и находящееся в нем имущество на общую сумму более 900 тысяч рублей.

- В ходе судебного следствия обвиняемый категорически отрицал свою причастность к преступлениям. Однако государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства представлены неоспоримые доказательства его виновности, что позволило суду вынести обвинительный приговор, - сообщили прокуратуре Воронежской области.

Суд приговорил его к 19 годам исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы после освобождения на 1,5 года.