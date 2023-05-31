Сотрудников Росприроднадзора не пустили на полигон для проверки

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Фото: Предоставлено

Сотрудники ООО «Полигон» не пустили сотрудников Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора для проведения внеплановой выездной поверки в соответствии с требованием прокуратуры Воронежской области с 24 по 30 мая. Ведомство получило информацию о том, что компания незаконно проводит захоронение отходов на земельном участке с нарушением закона.

Компания также проигнорировала требование о предоставлении документов, необходимых для проверки.

- Допущенное компанией несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, - сообщили в управлении.

Сейчас управление готовит материалы в суд и прокуратуру Воронежской области по факту воспрепятствования ООО «Полигон» проведению Управлением Росприроднадзора внеплановой выездной проверки.