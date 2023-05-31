В Воронеже отметили 85-летие хореографического училища

фото департамента культуры Воронежской области

В Воронеже отпраздновали 85-летие хореографического училища. 28 мая в театре оперы и балета собрались выпускники разных лет, преподаватели, учащиеся и их родители. Училище славится профессиональной школой, выпускники ВХУ работают на сценах разных регионов России и мира.

В вечере приняли участие выпускники разных лет: премьер театра «Кремлевский балет» Дмитрий Прусаков (выпуск 2008 года), солист Большого театра Иван Алексеев (выпуск 2005-го), премьер Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов (выпуск 2011-го), ведущие солисты Воронежского ТОБ Михаил Ветров (2011) и Елизавета Корнеева (2016), Дмитрий Антипов (2008), Марта Луцко (2006),Максим Данилов (2012), Ольга Негробова (2010), Елизавета Мальковская (2008).

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения знаком отличия «Почетный наставник Воронежской области» наградили преподавателя классического танца Анатолия Дубинина и объявили благодарность Губернатора Воронежской области концертмейстеру Владимиру Федоруку.