В День защиты детей жителям Воронежской области покажут бесплатно мультики

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1 июня лучшие полнометражные анимационные картины конкурсной программы фестиваля «МультПрактика» покажут в кинозалах Воронежской области. Пройдут также творческие встречи от ведущих специалистов анимационной студии «Воронеж», которые расскажут о закулисье анимационной индустрии, о том, как создаются мультфильмы и где можно научиться профессии аниматора.

Бесплатные мультики покажут здесь:

Кинозал Дворца культуры Боброва (ул. 22 Января,136) в 10.00 полнометражный мультфильм "Кощей. Начало", 12+

Кинотеатр «Уран» Нововоронежа (ул. Космонавтов, 14) в 12.00 полнометражный мультфильм "Пушкин и", 12+

Кинотеатр «Небо» в Новой Усмани (ул. Ленина, 301а) в 14.00 полнометражный мультфильм "Забытое чудо", 12+

Парк детского и семейного отдых «НЕЛЖА.РУ» в Рамонском районе (ул. Лесная, 40) в шатре в 15.30 полнометражный мультфильм "Финник", 12+

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