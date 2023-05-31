Руководить управлением имущественных и земельных отношений Воронежа будет Карина Галоян

Карина Галоян, фото мэрии Воронежа

Руководить управлением имущественных и земельных отношений администрации Воронежа будет Карина Галоян. Ее кандидатуру единогласно согласовали депутаты Воронежской городской Думы на двадцать восьмом заседании 31 мая.

Карина Левановна занимала эту должность в статусе исполняющего обязанности с февраля 2022 года, после ухода прошлого руководителя Сергея Завьялова.

Карина Галоян имеет высшее юридическое образование. В период 2006-2013 годов работала в управе Ленинского района. До нынешнего назначения занимала руководящие должности в правовом управлении мэрии.