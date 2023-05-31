Воронежцам напомнили о причинах и симптомах рака кожи

При маленьких размерах опухоли диагностика нередко вызывает трудности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рак кожи - одно из наиболее распространенных новообразований человека. По статистике, примерно 40-50% всех людей старше 65 лет имеют хотя бы один эпизод заболевания такой формой онкологии. Воронежская области в этом вопросе - не исключение. Самой распространенной локализацией злокачественного новообразования в регионе на протяжении уже многих лет является кожа. К счастью, этот вид онкологии довольно эффективно лечится.

ПРИЧИНЫ РАКА КОЖИ

В Воронежском областном онкодиспасере пояснили, что рак кожи имеет характерный набор факторов риска. К ним относятся:

- возраст и пол: среди пациентов преобладают пожилые мужчины, тем не менее заболевание поражает женщин и людей среднего возраста;

- базалиома или другая форма рака кожи в анамнезе (плоскоклеточный рак, меланома);

- повреждение кожи УФ-излучением (фотостарение, актинические кератозы);

- повторявшиеся эпизоды солнечных ожогов в прошлом;

- фенотип (светлая кожа, голубые глаза, светлые или рыжие волосы. Однако не исключено поражение и более смуглой кожи);

- повреждения кожного покрова в анамнезе (термический ожог, заболевания вроде сального невуса или кожной красной волчанки);

- наследственные заболевания (особенно высокий риск у людей, имеющих в семейном анамнезе синдром Горлина, синдром Базекса-Дюпре-Кристола, синдром Ромбо, синдром Оли или пигментную ксеродерму).

Возникновение рака кожи обычно обусловлены совокупностью факторов. Чаще всего это ДНК-мутации в гене, подавляющем рост раковых клеток. А саму мутацию может спровоцировать, например, УФ-излучение.

ПРИЗНАКИ И ВИДЫ РАКА КОЖИ

Чаще всего опухоль возникает на лице, значительно реже – на остальных частях тела. По словам специалистов, симптоматика рака кожи крайне вариабельна, зависит от конкретного типа и формы заболевания.

Медики выделяют базальноклеточный рак кожи и плоскоклеточный.

При первом варианте опухоль выглядит как узелок. Отличить ее от других образований можно по увеличенному количеству сосудов на поверхности, восковидному блеску и мелким серо-голубым включениям. Базальноклеточный рак бывает нескольких форм. Поверхностная в большинстве случаев представлена в виде покраснения на коже. Возможны также элементы шелушения и блестящей поверхности. Склеродермоподобная форма базалиомы – очень редкая и часто вызывает трудности в диагностике. Она характеризуется более светлым и более твердым в сравнении с окружающей кожей уплотнением. Пигментная форма составляет очень малую часть от общего числа опухолей. Ее отличает большое количество пигмента. Язвенная форма может достигать очень огромных размеров и в запущенных случаях очень трудно поддается лечению.

Плоскоклеточный рак кожи также проявляется по-разному. Ороговевающая форма представляет собой возвышение или ровную поверхность, покрытую роговыми чешуйками, которые могут нарастать и отваливаться. Иногда кровоточит. Неороговевающая эндофитная форма (растущая в направлении окружающих тканей) чаще всего выглядит как длительно не заживающая рана или язва, которая может со временем углубляться и расширяться. Экзофитная неороговевающая форма – возвышающийся над уровнем кожи узел. Его поверхность может быть эрозирована или мокнуть.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КОЖНОЙ ОНКОЛОГИИ

На ранних стадиях, при маленьких размерах опухоли диагностика нередко вызывает трудности. Поэтому необходимо учитывать комплексный осмотр всей поверхности кожи, анамнез существования образования и данные дерматоскопии. Все это поспособствует в постановке диагноза.

Следующим и обязательным этапом является подтверждение подозрений. Основные методы - цитологический и гистологический. Цитологический может применяться в виде микроскопического исследования мазков-отпечатков с язвенной поверхности или соскоба с язвенной поверхности. Гистологический метод заключается в изучении материала, полученного с помощью биопсии.

При раке кожи, как правило, применяется локальное лечение. Среди которого выделяют:

- хирургическое, т.е. опухоль иссекают в пределах здоровых тканей;

- лучевую терапию (близкофокусная рентгенотерапия и др.);

- криодеструкцию (замораживание жидким азотом, применяется при I-II стадиях);

- фотодинамическую терапию;

- топические лекарственные средства (препараты, которые наносят на поверхность тела).

Результаты терапии на ранних стадиях рака кожи благоприятные. Выздоровление наступает в 92-98%. Однако на III и IV стадиях лечение не такое эффективное. Пациентам требуется проведение комбинированной и комплексной терапии.

Больные с диагнозом рак кожи после окончания процедур наблюдаются у онколога в течении пяти лет. При отсутствии прогрессирования и рецидива их снимают с учета.

ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы снизить риск возникновения рака кожи, стоит избегать длительного пребывания на солнце. Защищать открытые участки тела солнцезащитными кремами тела. Это особенно актуально для пожилых и людей со светлой кожей. Также специалисты советуют исключить посещение солярия и осматривать себя самостоятельно хотя бы раз месяц.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».