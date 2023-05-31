Воронежские УК погасили более 180 миллионов долгов перед ресурсниками

Деньги выделил головной офис компании в Москве Фото: из архива «КП»

Воронежские УК «ПИК-Комфорт» по поручению губернатора погасили более 180 миллионов долгов перед поставщиками ресурсов, налоговой, специалистами УК по заработной плате и перед подрядчиками. Выплаты производятся за счет денег, выделенных головным офисом компании в Москве.

- Большая часть средств, которые УК должны ресурсоснабжающим организациям – это так называемая безнадежная дебиторская задолженность. То есть взыскать ее с должников-собственников квартир МКД, чтобы вовремя рассчитаться с поставщиками, подрядчиками и иными службами, невозможно в силу объективных причин, но оплату от УК все организации ждут в срок, - пояснили в ГК «ПИК-Комфорт» в Воронеже.

Чтобы снизить напряжение в регионе и оздоровить местные УК, федеральная компания решила инвестировать собственные средства.

В итоге основным поставщикам ресурсов: ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация», ООО «РВК-Воронеж», МКП «Воронежтеплосеть» перечислили более 180 млн рублей. Компания также выплатила налоги и погасила задолженность по штрафным санкциям ГЖИ. Выравниваются графики выплат зарплат сотрудникам УК.

Полностью рассчитаться с долгами в «ПИК-Комфорт» рассчитывают в июне.