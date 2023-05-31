Под Воронежем начали убирать свалку костей животных, на которую жаловались сельчане

фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

После начатой воронежскими следователями проверки ситуации со стихийной свалкой костей животных, якобы устроенной в селе Сагуны Подгоренского района местным мясокомбинатом, на место выехали с проверкой и сотрудники регионального департамента природных ресурсов и экологии.

- Факт несанкционированного размещения отходов подтвердился. В настоящее время на данном участке работает спецтехника по уборке территории. Со слов главы Березовского сельского поселения, отходы вывозятся на полигон ТКО, расположенный в Россошанском районе. По результатам проверки, администрации Березовского сельского поселения департаментом вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, - сообщили в ведомстве.