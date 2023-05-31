В Воронеже KIA влетела в забор частного дома

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Ранним утром 31 мая иномарка влетела в забор частного дома в Коминтерновском районе Воронежа. Около 6.07 столкнулись Chery Arrizo и Kia Rio, последняя после удара протаранила ограждение жилого дома. На место аварии вызывали спасателей. Туда выезжал расчет ПСЧ-6. В ДТП пострадали пассажир и водитель легковушки, спасателям пришлось вырезать их из салона автомобиля

- Расчет ПСЧ-6 привлекался для отключения АКБ, сбора информации и деблокирования пострадавших, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.