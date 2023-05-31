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НовостиПроисшествия31 мая 2023 9:06

В Воронеже KIA влетела в забор частного дома

Авария с двумя пострадавшими произошла на улице Беговой
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.mchs.gov.ru

фото 36.mchs.gov.ru

Ранним утром 31 мая иномарка влетела в забор частного дома в Коминтерновском районе Воронежа. Около 6.07 столкнулись Chery Arrizo и Kia Rio, последняя после удара протаранила ограждение жилого дома. На место аварии вызывали спасателей. Туда выезжал расчет ПСЧ-6. В ДТП пострадали пассажир и водитель легковушки, спасателям пришлось вырезать их из салона автомобиля

- Расчет ПСЧ-6 привлекался для отключения АКБ, сбора информации и деблокирования пострадавших, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.