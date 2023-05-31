Воронежские гребцы завоевали 18 медалей на первенстве России

Екатерина Шляпникова, завоевавшая два золота на первенстве России, попала в основной состав сборной России. Фото: cspsk-vrn.ru

На завершившемся в Краснодаре первенстве России по гребле на байдарках и каноэ сборная Воронежской области завоевала 18 медалей, в том числе 9 золотых. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В предпоследний день соревнований на 500-метровке победили байдарка-двойка Артемия Носикова и рязанца Матвея Литвинова и каноэ-двойка Александра Попова с Матвеем Арсеновым, также из Рязанской области. У девушек в байдарке-двойке Александра Волкова и Валерия Бобкина завоевали серебро, выполнив нормативы мастеров спорта.

В заключительный день первенства разыгрывали четыре комплекта наград в самых быстрых лодках - четверках - также на дистанции 500 метров. Воронежские спортсмены пополнили медальную коллекцию пятью медалями. В заезде байдарок среди юниоров до 19 лет победил Артемий Носиков в составе экипажа с Матвеем Литвиновым (Рязанская область), Иваном Новожиловым (Тверская область) и Анатолием Кулагиным (Московская область).

Третье место заняли воронежские спортсмены Никита Григоров и Руслан Студент, а также Максим Храбров (Тверская область) и Ростислав Михалдыков (Саратовская область).

В заезде каноэ среди юниоров до 19 лет победила четверка: воронежец Александр Попов, Матвей Арсенов, Василий Худоба (Рязанская область) и Александр Долгов (Севастополь).

В заезде байдарочниц до 19 лет третьими стали юные воронежские спортсменки Александра Волкова и Валерия Бобкина, выступавшие с Марией Рычко и Анастасией Ялаловой из Саратовской области.

В заезде байдарок среди юниоров до 24 лет бронзу завоевал экипаж в составе воронежского спортсмена Никиты Буйлова, Владлена Ушакова (Алтайский край), Семена Ситникова (Архангельская область), Владимира Полишвайко (Москва-Ульяновская область).

Всего на счету Воронежской области оказалось девять золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей.

- По итогам первенства сформирована сборная команда РФ (юниоры до 19 лет) для участия в централизованной подготовке в составе национальной команды к первенству мира и к Кубку Доброй Воли. В ее состав вошли: Носиков, Попов, Калинина, Бобкина, Волкова, - рассказала главный тренер региональной сборной по гребле на байдарках и каноэ Светлана Вострикова. - Именные лицензии на участие в Кубке Доброй Воли завоевали Козак, Губанов, Григоров, Студент. В молодежный состав сборной команды России отобрался Буйлов для централизованной подготовки в составе национальной команды к чемпионату России. Там будет отбор на молодежное первенство мира. На Кубок Доброй Воли в молодежный состав отобрались Буйлов, Кимсанбаев и Дорохова. В основной состав сборной России попали Шаров и Шляпникова. На ближайших соревнованиях – чемпионате России, который пройдет в конце июня - начале июля, у нашей сборной команды есть еще шансы добрать лицензии для выступления на международных соревнованиях.