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НовостиПроисшествия31 мая 2023 7:55

Следователи заинтересовались свалкой из останков животных в селе под Воронежем

Якобы гниющие кости туда свозит мясокомбинат в Подгоренском районе
Ярослав ИВАНОВ

Следователи начали проверку информации о загрязнении природы мясокомбинатом в Подгоренском районе. Местные жители села Сагуны пожаловались в соцсетях, что предприятие устроило огромную свалку из останков крупных животных возле села Красный Восход. Уже образовалась огромная гора гниющего мусора.

- Следователи установят все обстоятельства произошедшего, в рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.