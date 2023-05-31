Следователи заинтересовались свалкой из останков животных в селе под Воронежем

Следователи начали проверку информации о загрязнении природы мясокомбинатом в Подгоренском районе. Местные жители села Сагуны пожаловались в соцсетях, что предприятие устроило огромную свалку из останков крупных животных возле села Красный Восход. Уже образовалась огромная гора гниющего мусора.

- Следователи установят все обстоятельства произошедшего, в рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.