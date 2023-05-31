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НовостиПроисшествия31 мая 2023 7:43

Под Воронежем «Чери Амулет» сбил мотоцикл, два человека пострадали

ДТП произошло в Борисоглебске
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии с мотоциклистом, которая произошла вечером 30 мая в Борисоглебске.

Около 19.00 на улице Дорожной22-летний водитель «Чери Амулет», по предварительным данным, следуя по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и мотоциклу «Мотолэнд», движущемуся по главной дороге, и сбил его. В аварии пострадали два человека: 17-летний мотоциклист и его 15-летняя пассажирка, их доставили в больницу.

За 30 мая в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 86 ДТП, в них пострадали пять человек.