Шесть юных воронежских музыкантов получат стипендии благотворительного фонда «Новые имена»

фото департамента культуры Воронежской области

В Воронеже прошла программа фонда «Новые имена», выдающиеся педагоги и деятели искусства из Москвы провели мастер-классы по специальностям, состоялся итоговый гала-концерт, по итогам которого шесть юных воронежских талантов получат стипендию.

Эксперты отметили одаренных учащихся воронежских музыкальных школ: Дану Егорову, Владимира Съянова, Ивана Образцова, Викторию Турову, Анну Садовникову и Семена Каштанова. Ребята также получили путевки в Международную летнюю творческую школу в Суздале.