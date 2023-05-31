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НовостиЗвезды31 мая 2023 7:26

Шесть юных воронежских музыкантов получат стипендии благотворительного фонда «Новые имена»

Ребята также поедут в Международную летнюю творческую школу в Суздале
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото департамента культуры Воронежской области

фото департамента культуры Воронежской области

В Воронеже прошла программа фонда «Новые имена», выдающиеся педагоги и деятели искусства из Москвы провели мастер-классы по специальностям, состоялся итоговый гала-концерт, по итогам которого шесть юных воронежских талантов получат стипендию.

Эксперты отметили одаренных учащихся воронежских музыкальных школ: Дану Егорову, Владимира Съянова, Ивана Образцова, Викторию Турову, Анну Садовникову и Семена Каштанова. Ребята также получили путевки в Международную летнюю творческую школу в Суздале.