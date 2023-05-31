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НовостиОбщество31 мая 2023 6:56

Глава Следкома проверит законность вырубки деревьев из-за строительства в Воронеже дублера Московскоого проспекта

Также Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией со стройкой в переулке Белинского, из-за которой разрушаются дома и дорога
Ярослав ИВАНОВ
фото Елены Федяшевой

фото Елены Федяшевой

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию на стройке в Воронеже, из-за которой разрушаются дома и дорога на улице и в переулке Белинского. Местные жители выложили в соцсетях сообщения, что из-за строительства поблизости пятиэтажного здания и проезда тяжелой строительной техники на близлежащих домах образовались трещины и разбита дорога.

Заинтересовался Глава Следкома и проблемой вырубки в Северном районе 400 деревьев из-за строительства дублера Московского проспекта. Жители Севрного района через соцсети обратились непосредственно к Председателю СК России с просьбой проверить законность строительства магистрали в непосредственной близости от жилого сектора, что, по мнению граждан, не отвечает требованиям безопасности и экологическим нормам.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Воронежской области Кириллу Левиту доложить о ходе проведения проверок и установленных обстоятельствах.